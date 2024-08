Austria: violenti temporali dal Tirolo a Vienna

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Dopo i forti temporali di venerdì sera, i lavori di pulizia di strade e case sono in pieno svolgimento in molte parti dell’Austria, dove però sono previste ulteriori precipitazioni intense.

La strada del Passo dell’Arlberg tra il Tirolo e il Vorarlberg è attualmente chiusa, e Hollabrunn, nella Bassa Austria, è stata dichiarata zona disastrata. Sabato a Vienna si sono registrate precipitazioni record. A St. Anton am Arlberg, in Tirolo, sono stati impiegati 350 vigili del fuoco, soccorritori alpini e personale della Croce Rossa per svuotare cantine e garage, liberare le strade e rimuovere i detriti dai bacini di raccolta. Questo è urgente perché sono previste ulteriori piogge fino a domenica sera, ha dichiarato Peter Mall della squadra di crisi locale.

Anche a Vienna si sono verificati gravi danni. Una donna è rimasta gravemente ferita quando è stata travolta dalla massa d’acqua a Vienna-Döbling e spinta sotto un autobus. Diversi servizi di trasporto pubblico sono stati interrotti, tra cui la linea ferroviaria S45 e alcuni tram.