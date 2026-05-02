Austria: omogeneizzati con veleno per topi, un arresto

Keystone-SDA

La polizia austriaca ha arrestato oggi un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi dei vasetti di omogeneizzati, in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione.

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(Keystone-ATS) La polizia, citata dall’agenzia di stampa Apa, ha dichiarato che il sospetto, di 39 anni, è stato arrestato nel land orientale del Burgenland. Non sono stati resi noti né il nome dell’uomo né il luogo esatto dell’arresto. È stato accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi.

Il fermo arriva due settimane dopo che le autorità austriache hanno rilevato la presenza di veleno per topi in vasetti di omogeneizzati venduti in alcuni supermercati, prodotti dall’azienda tedesca Hipp.

Cinque vasetti manomessi sono stati recuperati nei giorni successivi in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. La polizia ritiene che il reato sia stato commesso per estorcere denaro all’azienda, che ha quindi disposto il ritiro del prodotto dal mercato austriaco.

Uno dei barattoli adulterati è stato acquistato in un supermercato Spar del Burgenland, nella città di Eisenstadt. È stato scoperto che conteneva 15 microgrammi di veleno per topi. Si sospetta che anche un altro barattolo venduto nello stesso supermercato fosse contaminato con veleno, ma non è stato ancora ritrovato.