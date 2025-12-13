Austria: apre Koralmbahn, svolta storica per i collegamenti alpini

Keystone-SDA

Con l'entrata in funzione in queste ore del nuovo Koralmjet, il convoglio che percorrer ad alta velocità la Koralmbahn, l'Austria apre una nuova fase per la mobilità ferroviaria e per il corridoio Baltico-Adriatico.

(Keystone-ATS) L’inaugurazione del Tunnel della Koralpe, lungo 33 chilometri e percorribile fino a 250 km/h, riduce il tempo di viaggio tra Graz e Klagenfurt a 39 minuti, trasformando un collegamento storicamente complesso in una tratta rapida e stabile.

La portata dell’opera è anche internazionale: con l’attivazione della Koralmbahn, i collegamenti verso Trieste e Venezia diventano più rapidi, con un risparmio fino a quasi due ore sull’asse verso l’Alto Adriatico. Un beneficio diretto per il porto di Trieste e per l’integrazione futura con il Semmering-Basistunnel, prevista entro il 2030.

Secondo le autorità austriache, la Koralmbahn dà vita a un nuovo “asse del Sud”, più veloce e strategico, orientato verso l’Adriatico.

Alla corsa inaugurale hanno partecipato numerose autorità, tra cui il Presidente federale Alexander Van der Bellen, il Cancelliere Christian Stocker e il Ministro Andreas Babler. Il treno è partito ieri da Graz alle 11.00 ed è arrivato a Klagenfurt alle 11.38, accolto da cittadini e dallo staff delle ferrovie ÖBB.

Il servizio regolare ha preso il via oggi con oltre 5.500 prenotazioni già registrate per l’evento inaugurale e diversi treni prossimi al tutto esaurito. Per ÖBB si tratta di un passaggio “storico”, come ha sottolineato l’amministratore delegato Andreas Matthä, parlando di un collegamento “mai esistito prima” tra Stiria e Carinzia.

Il progetto, avviato nel 1995, ha comportato l’ammodernamento dell’intera linea, la realizzazione del nuovo nodo di Weststeiermark e l’adeguamento delle principali stazioni regionali.