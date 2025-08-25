Australopiteco Lucy in mostra a Praga

Keystone-SDA

A partire da oggi sono esposte al Museo Nazionale di Praga le ossa del celebre australopiteco Lucy, scoperte mezzo secolo fa in Etiopia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il nome Lucy deriva dalla famosa canzone dei Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds” che risuonava nel campo quando i primi reperti furono ritrovati. I visitatori potranno anche ammirare per sessanta giorni lo scheletro quasi completo di Selam, un bambino che avrebbe vissuto 150’000 anni prima di Lucy.

I fossili degli antenati dell’uomo risalenti a oltre 3 milioni di anni fa sono stati prestati a Praga dal Museo Nazionale dell’Etiopia di Addis Abeba e sono esposti per la prima volta in Europa. A causa del grande interesse previsto da parte del pubblico, il museo ha introdotto biglietti a orario fisso e ha prolungato l’orario di apertura.