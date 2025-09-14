La televisione svizzera per l’Italia

Australia investe 6,35 miliardi di franchi in sottomarini nucleari

Keystone-SDA

L'Australia investirà l'equivalente di 6,8 miliardi di euro (6,35 miliardi di franchi) per rendere uno dei suoi cantieri navali in grado di costruire una flotta di sottomarini a propulsione nucleare, secondo quanto annunciato dal governo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I 12 miliardi di dollari australiani saranno spesi in dieci anni per rinnovare e migliorare le capacità dei cantieri navali di Henderson, vicino a Perth, nell’Australia Occidentale, ha affermato il Ministro della Difesa Richard Marles.

Nel 2021, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno firmato un patto tripartito, denominato Aukus, volto a contrastare la crescente influenza della Cina nella regione Asia-Pacifico. Questo accordo prevede la fornitura di tre-cinque sottomarini nucleari d’attacco statunitensi classe Virginia a Canberra entro 15 anni, dopodiché l’Australia costruirà i propri sottomarini in collaborazione con il Regno Unito. Tuttavia, poiché i cantieri navali statunitensi hanno già difficoltà a rifornire la Marina degli Stati Uniti, Washington ha annunciato a giugno una revisione di Aukus per garantire che rimanga coerente con gli obiettivi del Presidente Donald Trump.

“Henderson è un elemento chiave dell’accordo Aukus”, ha dichiarato Marles all’emittente australiana Sky News, aggiungendo: “Questo è ciò che l’Australia deve fare per cogliere questa opportunità strategica”. Canberra prevede di dotare Henderson di bacini di carenaggio altamente sicuri per la manutenzione dei sottomarini nucleari e di creare strutture per la costruzione di mezzi da sbarco e, in futuro, di fregate giapponesi di classe Mogami, ha aggiunto il ministro.

Secondo lui, il costo totale per lo sviluppo di questi cantieri navali dovrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari australiani.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR