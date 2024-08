Australia approva costruzione di mega parco per energia solare

(Keystone-ATS) L’Australia ha approvato oggi i piani per un enorme parco solare nel nord del Paese, un progetto che ha definito “la zona solare più grande del mondo”.

La ministra dell’Ambiente australiana Tanya Plibersek ha affermato che il parco produrrà energia sufficiente ad alimentare tre milioni di case e includerà pannelli, batterie e un cavo che collegherà l’Australia a Singapore.

“Sarà la zona solare più grande del mondo, che renderà l’Australia il leader mondiale nell’energia verde”, ha affermato la Plibersek.

Conosciuto come SunCable, questo progetto di 12’000 ettari si trova nel soleggiato Territorio del Nord. È sostenuto dal miliardario tecnologico e attivista ambientale Mike Cannon-Brookes. Si prevede che questo parco solare fornirà quattro gigawatt di energia all’ora per uso domestico. Altri due gigawatt verranno inviati a Singapore. L’Australia è attualmente uno dei principali esportatori mondiali di carbone e gas, ma è gravemente colpita dagli effetti del cambiamento climatico (calore intenso, inondazioni e incendi boschivi). Nel 2022, secondo gli ultimi dati governativi, l’energia rinnovabile ha rappresentato il 32% della produzione totale di elettricità in Australia, rispetto al 47% del carbone.