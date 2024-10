Australia: Re Carlo è arrivato

(Keystone-ATS) Re Carlo è giunto con la regina Camilla a Sydney in Australia per iniziare la sua prima visita in un altro continente dopo la diagnosi di cancro d’inizio anno e l’esito “incoraggiante” (nelle parole dei medici) di una prima fase di cure ora sospese.

Il sovrano 75enne e la consorte sono atterrati, dopo un estenuante volo di oltre 20 ore, nella città più popolosa del Paese, dove sono stati accolti da dignitari locali e alcuni bambini con dei fiori.

La visita iniziata in una piovosa Sydney dove è sera, prevede per re Carlo – che debutta in veste di capo dello Stato, dopo le sue precedenti 16 visite nel Paese da principe ed erede al trono – sei giorni di permanenza in Australia e cinque nelle Isole Samoa: lì il sovrano prenderà parte in quanto presidente d’onore permanente del Commonwealth al vertice dell’organizzazione nata dalle ceneri del British Empire.

Per dare il benvenuto a Carlo e Camilla la Sydney Opera House è stata illuminata con le immagini dei precedenti tour reali: l’ultimo era stato quello compiuto nel 2011 dalla regina Elisabetta, ricordato come un grande successo per la folla festante che l’aveva accolta. Un effetto che come prevedono i media non è riproducibile alla luce anche delle polemiche emerse nei giorni scorsi dopo l’annuncio da parte dei capi dei governi locali dei sei territori che compongono la federazione australiana a non prendere parte, per “impegni precedenti”, al ricevimento in onore della coppia reale.

Il sovrano e la consorte saranno comunque accolti con gli onori di rito dal premier federale, il laburista di origini italiane Anthony Albanese, repubblicano rispettoso salito al potere dopo aver archiviato i piani di un nuovo referendum istituzionale a breve, a 25 anni da quello vinto nel 1999 dai monarchici. Come emerso nei giorni scorsi molti australiani, in un Paese sempre più multietnico e lontano dall’ex madrepatria, non hanno mostrato particolare interesse per la visita. Destinata comunque a essere molto importante per Carlo – impegnato in incontri istituzionali, con la comunità aborigena e le organizzazioni caritatevoli – dopo il suo ultimo periodo segnato dai problemi di salute e dalla successiva ripresa.