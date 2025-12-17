Australia: primi funerali a Sydney delle vittime di Bondi beach

Keystone-SDA

Primi funerali a Sydney di alcune delle 15 vittime dell'attacco terroristico di domenica a Bondi Beach. Grande emozione, in particolare, alle esequie del rabbino Eli Schlanger, a cui ha partecipato una folla numerosa, tra cui numerosi politici e autorità.

(Keystone-ATS) Schlanger, di 41 anni, padre di cinque figli, era l’organizzatore dell’evento “Chanukkah by the Sea” durante il quale è avvenuto l’attentato.

“La nostra comunità ha sofferto, è il nostro 7 ottobre. In proporzione, ecco cos’è. Tante persone e tanti legami con questo posto, tanto dolore, tanta tragedia. E che dire delle persone che sono ancora in ospedale, in fase di recupero?”, ha detto durante la cerimonia il rabbino Yehoram Ulman, suocero della vittima. Nel corso della cerimonia numerose preghiere sono state lette in ebraico e in inglese da diversi rabbini.

Intanto la polizia ha incriminato Naveed Akram, uno dei due presunti killer, per terrorismo e per 15 capi d’accusa per omicidio e altre 40 imputazioni. “La polizia sosterrà in tribunale che l’uomo ha tenuto una condotta che ha causato morti, feriti gravi e messo in pericolo vite umane per promuovere una causa religiosa e incutere timore nella comunità”, ha dichiarato la polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud.

“I primi indizi indicano un attacco terroristico ispirato dall’ISIS, un’organizzazione terroristica inserita nell’elenco delle organizzazioni terroristiche in Australia”, hanno affermato in una nota. Stando alla polizia Naveed è stato anche accusato di 40 capi d’imputazione per lesioni personali gravi a una persona con intento di omicidio, nonché per esposizione in pubblico del simbolo di un’organizzazione terroristica proibita, l’ISIS: due bandiere artigianali dello Stato Islamico sono state trovate in un’auto intestata a Naveed e parcheggiata vicino alla spiaggia.

Il terrorista, ferito gravemente, è sopravvissuto alla sparatoria con la polizia, nella quale è invece rimasto ucciso il padre Sajid. I media riferiscono che ieri notte si è risvegliato dal coma, ma per ora resta in ospedale e comparirà davanti al giudice in videocollegamento, fa sapere la polizia.