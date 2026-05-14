Australia: multinazionale mineraria dovrà risarcire popolo indigeno

Keystone-SDA

Un tribunale australiano ha ordinato martedì alla multinazionale mineraria Fortescue di pagare a un popolo aborigeno un risarcimento di 150 milioni di dollari australiani (circa 85 milioni di franchi) per le operazioni minerarie condotte nel loro territorio.

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(Keystone-ATS) La sentenza rappresenta il più ingente risarcimento mai concesso in Australia per i diritti territoriali dei nativi. Tuttavia la Yindjibarndi Ngurra Aboriginal Corporation (YNAC), che aveva presentato nel 2022 la richiesta di risarcimento per perdite culturali ed economiche chiedendo 1,8 miliardi di dollari australiani (oltre un miliardo di franchi), sta riflettendo se ricorrere contro la sentenza, considerata “insoddisfacente”.

Il giudice della Corte Federale Stephen Burley ha spiegato che quattro grandi miniere a cielo aperto, una linea ferroviaria, una diga di scarico e un deposito di scorta sono stati costruiti nelle terre del popolo Yindjibarndi nella vasta regione, poco popolata e semiarida, di Pilbara, in Australia Occidentale.

Oltre 135 km quadrati sono stati recintati per il cosiddetto polo minerario Solomon, impedendo l’ingresso a tutti, inclusi i proprietari tradizionali, perché considerato pericoloso.

Dei 240 siti designati come “patrimonio indigeno”, 124 sono stati “completamente distrutti” da operazioni minerarie, e alcuni altri scavati, ricoperti da strade o sommersi nelle dighe di scarico, ha scritto il giudice nelle sue conclusioni.

Secondo l’ente rappresentativo dei proprietari tradizionali dell’Australia, il National Native Title Council, il caso illustra quanto sia ancora dovuto alla popolazione indigena. “La perseveranza del popolo Yindjibarndi è un’ispirazione per altri proprietari tradizionali che continuano a combattere per quello che è loro dovuto”, ha detto il capo esecutivo dell’ente, Jamie Lowe.

“Il loro titolo nativo su quella terra è stato riconosciuto più di due decenni fa, ha hanno dovuto spendere quattro anni nei tribunali per i loro diritti. A centinaia di organizzazioni di proprietari tradizionali in tutta l’Australia spettano risarcimenti per atti passati e continui”, ha aggiunto.