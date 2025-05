Australia: alluvioni, decine migliaia isolati

Decine di migliaia di persone sono isolate e migliaia sono senza elettricità oggi a causa delle alluvioni che hanno colpito zone dell'Australia orientale, in particolare nello stato del Nuovo Galles del Sud (NSW, per New South Wales).

(Keystone-ATS) Nei giorni scorsi il maltempo ha causato la morte di almeno cinque persone.

Le acque alluvionali si stanno lentamente ritirando, ma sono rimasti in vigore oltre 20 avvisi di emergenza. Le autorità stimano che fino a 10’000 abitazioni siano state danneggiate dalle inondazioni, principalmente nelle zone centrali e settentrionali dello stato. Molte comunità sono ancora isolate, con 50’000 persone che si stima siano state colpite, hanno indicato i servizi di soccorso dello stato. In tre giorni sono stati effettuati oltre 600 salvataggi.

“Le condizioni rimangono critiche, con allerte di alluvione ed evacuazione in vigore”, ha scritto il primo ministro Anthony Albanese sulla rete sociale X. “Stiamo continuando a collaborare strettamente con i governi statali e locali per garantire che gli australiani ricevano il supporto di cui hanno bisogno ora e durante la ripresa”.