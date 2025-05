Australia, per proiezioni il governo laburista è in testa

Keystone-SDA

Il primo ministro australiano laburista Anthony Albanese ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali, promettendo di guidare la nazione in un periodo difficile, di incertezza globale.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Grazie al popolo australiano per l’opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo”, ha detto il leader laburista a una folla esultante durante una festa elettorale a Sydney.

Secondo le proiezioni dei media, il premier uscente ha trionfato nelle elezioni, prevalendo in un voto influenzato dai problemi di inflazione e dai dazi di Trump.

L’emittente nazionale Abc ritiene che il partito laburista di Albanese “formerà il governo nella prossima legislatura”. “È un momento di grande svolta. Non riesco a vedere come cambierà”, ha affermato l’autorevole analista elettorale di Abc Antony Green, con quasi il 40% dei voti scrutinati. “Questa potrebbe essere una grande vittoria per i laburisti. Ma è certamente una vittoria”.

Con il 40% dei voti scrutinati, i laburisti erano in testa con 70 seggi, secondo proiezioni ufficiali che li collocavano a un passo dai 76 seggi necessari per una maggioranza parlamentare. La coalizione liberal-nazionale di destra arrivava in totale a 32 seggi, secondo dati parziali della Commissione Elettorale Australiana.

Dal canto suo il leader dei conservatori Peter Dutton avrebbe perso il suo seggio in Parlamento. In una “umiliante” sconfitta elettorale, una proiezione basata sui risultati parziali sembra evidenziale che uno sfidante del Partito Laburista di centro-sinistra abbia strappato il seggio a Dutton, infrangendo bruscamente le sue aspirazioni da primo ministro.