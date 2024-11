Aumento in busta paga per i macellai

Le parti sociali del settore della macelleria svizzera hanno concordato un aumento degli stipendi. La massa salariale lorda crescerà complessivamente dell'1,3% nel 2025.

(Keystone-ATS) Di questa quota, lo 0,5% è destinato alla compensazione dell’inflazione, annunciano in un comunicato odierno congiunto l’Unione professionale svizzera della carne e l’Associazione svizzera del personale della macelleria. Il resto sarà invece utilizzato per aumenti individuali.

Le buone notizie non riguardano però tutti. Stando alla nota, sono esclusi dalla decisione gli apprendisti, i dipendenti che lavorano per una determinata azienda solo dall’anno in corso e chi si è già visto risolvere il proprio contratto.