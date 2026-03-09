Aumento dei pernottamenti negli alberghi svizzeri a gennaio

Keystone-SDA

I pernottamenti negli alberghi svizzeri hanno registrato un incremento su base annua del 2,6% a gennaio. Complessivamente nelle strutture ricettive elvetiche hanno soggiornato 3,3 milioni di ospiti. Lo rende noto stamane l'Ufficio federale di statistica (UST).

(Keystone-ATS) La domanda è stata ancora una volta trainata dalla clientela straniera, per la quale l’aumento è stato del 2,9%, a 1,6 milioni di notti. Anche gli ospiti locali sono stati più numerosi, con 1,7 milioni di pernottamenti, pari a una crescita del 2,4%.