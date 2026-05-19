Aumento attacchi a rappresentanti dei partiti tedeschi

Keystone-SDA

Lo scorso anno il numero di attacchi ai membri dei partiti è aumentato in modo massiccio in Germania.

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(Keystone-ATS) Mentre negli anni precedenti gli esponenti dei Verdi erano stati i più colpiti, nel 2025 sono stati i politici e rappresentanti dell’AfD a subire attacchi con particolare frequenza.

È quanto emerge da una risposta del governo federale a un’interrogazione del gruppo parlamentare dell’AfD, di cui è in possesso la Deutsche Presse-Agentur.

Secondo tale risposta, lo scorso anno la polizia ha registrato a livello nazionale 5.140 reati diretti contro rappresentanti o membri di partiti. Nel 2024 le statistiche sulla criminalità a sfondo politico riportavano 3.690 episodi di questo tipo.

Più frequenti dei reati violenti contro i rappresentanti di partito, che secondo il governo federale sono stati 193 lo scorso anno, sono i reati di espressione. Tra questi figurano, tra l’altro, l’istigazione all’odio razziale, la diffamazione e l’oltraggio. Altri illeciti che possono riguardare politici sono imbrattamenti con vernice su edifici residenziali o disturbi agli stand informativi.