Aumentano frontalieri in Svizzera, non in Ticino

Keystone-SDA Il numero di frontalieri attivi in Svizzera è aumentato nel quarto trimestre del 2024 del 2,9% su base annua, raggiungendo quasi quota 407'000. 2 minuti (Keystone-ATS) In controtendenza il dato relativo al Ticino, dove il numero dei pendolari d’oltrefrontiera è sceso in dodici mesi dell’1,1% a 78’683. È quanto si estrapola dalle più recenti tabelle dell’Ufficio federale di statistica (UST) sul tema, divulgate oggi. Rispetto al trimestre precedente, alla fine di dicembre il totale dei titolari di un permesso G è salito dello 0,8% a livello nazionale, mentre è calato, sempre dello 0,8%, nel solo Ticino. La maggior parte dei frontalieri è come noto impiegata nel settore terziario (284’000, +3,6% su base annua). Segue quello secondario (120’000, +1,4%), staccatissimo il primario (2800, +4,8%). Ad ospitare più pendolari che arrivano dall’estero è la regione del Lemano (GE, VD, VS), con 166’386. Si tratta anche dell’area con l’incremento più marcato (+6,1%) nel giro di dodici mesi. A livello di grandi regioni, il Ticino si piazza al secondo posto, davanti alla Svizzera nordoccidentale (AG, BL, BS), ferma a quota 76’653. Quarto l’Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO) con 37’597 e quinta la Svizzera orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG) con 32’358. Quest’ultima è la sola in calo su base annua insieme al Ticino. Per quel che concerne il Paese di provenienza, dominano i frontalieri dalla Francia (236’000, +5,3%). Gli italiani (91’000, -1,6%) sono secondi, i tedeschi (66’500, +1,6%) terzi. L’UST fa inoltre notare come il numero dei frontalieri sia cresciuto del 20% negli ultimi cinque anni. Il totale si attestava infatti a 339’000 nel quarto trimestre del 2019.