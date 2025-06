Aumentano annunci di alloggi in affitto, ma non placano la domanda

Keystone-SDA

Il mercato immobiliare elvetico resta teso. Per la prima volta in tre anni il numero degli annunci per gli alloggi in affitto è in aumento, ma ciò non placa la domanda, anzi. In Ticino, la durata media di un'inserzione pubblicata sui principali portali è di 30 giorni.

(Keystone-ATS) In 12 mesi, tra aprile 2024 e marzo 2025, sono stati pubblicati 410’000 annunci che mettevano a disposizione appartamenti in affitto. Si tratta di 70’000 o del 21% in più di alloggi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. È quanto si evince dall’indice OWI (Online-Wohnungs-Index) pubblicato dall’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT), dall’Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF) e dal portale immobiliare Newhome.

Nonostante le cifre in aumento, il lasso di tempo in cui risulta possibile visualizzare un annuncio si è ulteriormente ridotto di 4 giorni rispetto al periodo precedente. Se si considera la durata media delle inserzioni (a livello nazionale) un appartamento viene dunque presumibilmente affittato nel giro di soli 23 giorni dal momento della pubblicazione su un determinato portale. La domanda continua dunque a superare di gran lunga l’offerta.

Nel raffronto cantonale, la durata media più breve per un’inserzione si riscontra a Zugo (12 giorni), seguono Ginevra (14), Svitto (15), Grigioni (16) e Zurigo (17 giorni). Tra aprile 2024 e marzo 2025 nel canton Ticino un annuncio è risultato disponibile in media per 30 giorni, ovvero 12 giorni in meno rispetto al periodo precedente (42). Nel Giura (49) e a Neuchâtel (38) le inserzioni rimangono visualizzabili decisamente più a lungo.

Nelle dodici città prese in esame, la situazione continua ad aggravarsi in particolare a Coira, dove la durata media di una pubblicazione si attesta a 10 giorni. Considerata la forte richiesta, la ricerca di un appartamento nel capoluogo retico si rivela estremamente difficile.

La domanda sembra essere cresciuta notevolmente anche a Lugano. Nella città sottocenerina, l’annuncio per un appartamento da affittare “scompare” nel giro di 29 giorni. Nel 2023/2024 era di 42. Mentre nel 2022/2023, la media era di 47 giorni, circa due settimane in più rispetto a oggi.

Contrariamente alle aspettative, una leggera distensione si profila solo a Zurigo (18 giorni a fronte dei 14 giorni del periodo precedente).