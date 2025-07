Audi: meno consegne di vetture e crollo degli utili

Dopo Volkswagen anche Audi presenta dati non brillanti per i primi sei mesi del 2025: se nello stesso periodo erano state consegnate 843'991 veicoli, la quota scende a 794'088 nel primo semestre 2025, ha indicato oggi la casa automobilistica tedesca.

(Keystone-ATS) L’utile netto crolla di oltre un terzo: da 2,15 miliardi a 1,34 miliardi di euro. Sui dati hanno pesato i dazi americani, i costi della ristrutturazione e la debolezza degli affari in Cina.

Audi riduce anche le sue previsioni per l’anno in corso. Il fatturato previsto si è ridotto di 2,5 miliardi, passando a 65-70 miliardi di euro. Anche l’utile sulle vendite dovrebbe essere nettamente inferiore. Questo non tiene però ancora conto dell’accordo doganale raggiunto tra l’Ue e gli USA nel fine settimana.

Le cifre attuali dimostrano “quanto sia necessaria la trasformazione avviata dalla società”, afferma il responsabile delle finanze Jürgen Rittersberger, citato dalla Dpa. L’azienda deve continuare “a pieno ritmo”. A medio termine, Audi vuole risparmiare più di un miliardo di euro all’anno.