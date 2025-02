Attrice Michelle Trachtenberg di Gossip Girl trovata morta in casa

Keystone-SDA

L'attrice americana Michelle Trachtenberg è stata trovata morta nel suo appartamento di Manhattan. Michelle, che aveva 39 anni, aveva recitato in "Gossip Girl" e "Buffy l'Ammazzavampiri".

2 minuti

(Keystone-ATS) La causa della morte non è stata rivelata. Nei mesi precedenti, l’attrice aveva condiviso su Instagram foto che mostravano un aspetto visibilmente dimagrito e fragile, suscitando preoccupazione tra i follower. Lei però aveva assicurato di essere “felice e in salute”.

Trachtenberg aveva cominciato a recitare da bambina; a tre anni era apparsa in spot pubblicitari e poco dopo era stata ingaggiata nel cast della serie di Nickelodeon “The Adventures of Pete & Pete”. A dieci anni aveva avuto il primo ruolo cinematografico in “Harriet the Spy” in cui recitava nella parte di una aspirante agente segreto al fianco di Rosie O’Donnell.

Aveva sfondato nella parte di Dawn Summers nel dramma per teenager “Buffy l’Ammazzavampiri” dove per due stagioni aveva fatto da sorella minore al personaggio di Sarah Michelle Geller, Buffy Summers. Era tornata in tv in “Gossip Girls” nel ruolo della perennemente cattiva Georgia Sparks in conflitto costante con Serena Van Der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldor (Leighton Meester).

La polizia non ritiene che la morte di Michelle Trachtenberg sia da attribuire a cause sospette. Secondo il New York Post la star di “Buffy L’Ammazzavampiri” e di “Gossip Girls” aveva recentemente subito un trapianto di fegato: il corpo dell’attrice potrebbe aver rigettato l’organo trapiantato portando provocando ulteriori complicazioni.

La morte della giovane attrice ha provocato uno shock tra i millennials che sono cresciuti con lei, ammirandola in tv e al cinema: tra gli altri titoli, Michelle aveva recitato nel 2005 in “Ice Princess” e nel 2009 nella commedia con Zag Efron “17 Again”.

Michelle e’ stato trovata priva di conoscenza stamattina dalla madre nel suo appartamento vicino a Central Park. Era in arresto cardiaco ed e’ stata dichiarata morta dal personale paramedico dell’ambulanza accorso sul posto.