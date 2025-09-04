La televisione svizzera per l’Italia

Attrice americana Dakota Johnson aprirà lo Zurich Film Festival

L'attrice e produttrice americana Dakota Johnson aprirà la 21esima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF), che si tiene dal 25 settembre al 5 ottobre. Johnson riceverà il Golden Eye Award.

(Keystone-ATS) Alla cerimonia di apertura il 25 settembre, Johnson presenterà assieme al regista, attore e produttore Michael Angelo Covino la commedia sentimentale “Splitsville”, ha comunicato lo ZFF in una nota odierna. Nel film Johnson interpreta il ruolo principale e ne è anche la produttrice.

L’attrice americana, classe 1989, durante il Gala di apertura riceverà il riconoscimento con cui lo ZFF le rende omaggio. Fra gli ospiti d’onore della serata si citano la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e la sindaca di Zurigo Corine Mauch.

