Attore Tony Leung sarà ospite della Cinémathèque suisse

L'attore di Hong Kong Tony Leung Chiu-wai sarà ospite della Cinémathèque suisse sabato 17 gennaio in occasione dell'anteprima del film "Silent Friend" di Ildikó Enyedi, in cui recita al fianco dell'elvetica Luna Wedler, anche lei presente al Capitole di Losanna.

Lo ha indicato la Cinémathèque suisse in una nota.

Tony Leung Chiu-wai è noto in particolare per essere l’attore feticcio nei film del regista Wong Kar-wai, suo connazionale, tra cui “In the Mood for Love” (2000) che gli è valso il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes lo stesso anno.

Classe 1962, vanta una lunga carriera in cui ha recitato anche in film d’azione come “Hard Boiled” (1992) di John Woo. È considerato uno dei migliori attori honkonghesi della sua generazione, si legge sul sito della Cineteca svizzera. Nel 2023 ha ricevuto un Leone d’Oro alla carriera alla Mostra internazionale del cinema di Venezia.

In “Silent Friend” (“Stille Freundin”, 2025), della regista ungherese Ildikó Enyedi, Tony Leung Chiu-wai recita al fianco dell’attrice zurighese Luna Wedler, classe 1999. Nonostante la sua giovane età Wedler ha già diversi ruoli al suo attivo.

Lanciata nel 2017 dal film “Blue My Mind” di Lisa Brühlmann, per il quale ha ricevuto il Premio del cinema svizzero come migliore attrice, nel 2020 la si è vista nella serie Netflix “Biohackers”, prosegue la nota. Per la sua interpretazione in “Silent Friend” ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni alla Mostra di Venezia, dove il film si è aggiudicato anche il premio FIPRESCI, assegnato dalla Federazione internazionale della stampa cinematografica.

L’anteprima di “Silent Friend” si terrà sabato 17 gennaio alle 20:30 al Capitole di Losanna e sarà seguita da un incontro con i due attori. La pellicola ruota attorno ad un grande gingko che si trova nel giardino botanico di Marburgo, in Germania, ed è il testimone silenzioso della vita di tre persone vissute in diversi periodi.