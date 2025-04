Attivisti, 56 morti in attacchi dei paramilitari nel Darfur

Keystone-SDA

I paramilitari sudanesi hanno ucciso 56 civili in due giorni di attacchi contro una città appena riconquistata sulla strada per El-Fasher, l'ultima grande città del Darfur ancora in mano all'esercito.

1 minuto

(Keystone-ATS) lo ha dichiarato oggi il Comitato di resistenza locale, parte di una rete di volontari che coordina gli aiuti in tutto il Sudan dall’inizio della guerra tra l’esercito e le Forze di Supporto Rapido (Rsf), il 15 aprile 2023.

Gli attacchi sono avvenuti l’11 e il 12 aprile e hanno preso di mira i residenti di Um Kadadah, circa 180 chilometri a est di El-Fasher, “su base etnica”, ha sottolineato il Comitato.