Atterrate le sei turiste spaziali del volo di Blue Origin

Sono tornate a terra le sei protagoniste del volo suborbitale NS-31 di Blue Origin. Dopo pochi minuti di microgravità, la navetta New Shepard ha completato con successo la sua missione, atterrando nel deserto del Texas con l'ausilio di tre paracaduti.

(Keystone-ATS) A bordo, un equipaggio tutto al femminile che ha attirato l’attenzione dei media internazionali: la pop star Katy Perry, la giornalista di CBS Gayle King, la fidanzata di Jeff Bezos Lauren Sanchez, l’ex scienziata NASA Aisha Bowe, l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica Amanda Nguyen. Sei donne, sei storie diverse, unite da un viaggio nello spazio che segna un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale privata.

È stato Jeff Bezos in persona ad aprire il portello della capsula New Shepard per far uscire le sei turiste spaziali rientrate a terra. La prima è stata la fidanzata Lauren Sanchez, che lo ha abbracciato e ha subito chiesto di vedere i figli. Visibilmente commossa per il volo, ha spiegato con gli occhi lucidi di aver visto una Luna spettacolare e di aver percepito la Terra così “calma e viva: siamo tutti qui insieme, siamo più connessi di quanto pensiamo”. Poi, scherzando davanti alle telecamere, ha esclamato: “Jeff, se non volevi sposarmi non era necessario mandarmi addirittura nello spazio!”.

La seconda a uscire dalla capsula è stata la cantante Katy Perry, che durante il volo ha intonato “What a wonderful world” di Louis Armostrong. Sulla scaletta della New Shepard la cantante ha alzato al cielo una margherita e una volta posati i piedi sulla terra si è chinata a baciarla. “Ho scelto la margherita perché è un fiore forte e resiliente che cresce in ogni condizione e ricorda la bellezza della Terra”, ha detto Perry intervistata dopo il volo.

La margherita rappresenta anche una dedica alla figlia Daisy, avuta con l’attore Orlando Bloom: la cantante si è commossa parlando di lei e ha affermato che il volo nello spazio è stata la più bella esperienza della sua vita dopo quella della maternità. Lanciando il suo prossimo tour, ha anche affermato di voler scrivere una canzone sulla sua esperienza nello spazio.

Come lei, anche la presentatrice Gayle King ha baciato la terra non appena uscita dalla capsula, ricordando di aver accettato la sfida dello spazio nonostante la sua paura del volo, spinta e sostenuta dall’amica e collega Oprah Winfrey che l’ha attesa a terra.