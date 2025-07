Atterraggio sul Lago dei Quattro Cantoni, proseguono ricerche aereo

Keystone-SDA

Le ricerche del piccolo aereo che ieri ha compiuto un atterraggio d'emergenza sul Lago dei Quattro Cantoni e poi si è inabissato proseguono stamattina. Impegnato nelle operazioni anche un sommergibile privato.

(Keystone-ATS) Il velivolo non è ancora stato localizzato, ha indicato stamane a Keystone-ATS il portavoce della polizia lucernese Urs Wigger. Alle operazioni di ricerca partecipano la polizia lacuale lucernese, i pompieri della città di Lucerna e un sommergibile appartenente alla società Subspirit, che offre giri privati sott’acqua in diversi laghi svizzeri.

L’aereo era decollato dall’aeroporto di Buochs (NW) e per motivi ancora da chiarire ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza sull’acqua tra il Bürgenberg e Hertenstein, in territorio lucernese. I due occupanti del velivolo sono stati recuperati dalla polizia nidvaldese: si tratta di un austriaco di 78 anni, illeso, e di una donna svizzera di 55 anni, trasportata in ospedale con ferite imprecisate.

Nel luogo in cui si ritiene che il velivolo si sia inabissato il Lago dei Quattro Cantoni è profondo oltre cento metri. Stando a Wigger potrebbe essere andato alla deriva. A causa della fuoriuscita di carburante ieri sono state erette barriere.