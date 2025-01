Atterraggio imprevisto a Francoforte per volo Swiss

Keystone-SDA

Un volo di Swiss in servizio da Stoccolma a Zurigo ha dovuto effettuare oggi un atterraggio fuori programma a Francoforte. La causa è stata la perdita di pressione in una bombola di ossigeno.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’Airbus A320 in questione è decollato dalla capitale svedese alle 06.30 di stamattina e si è posato sulla pista dello scalo della città tedesca poco più di due ore dopo. L’atterraggio è stato effettuato a scopo precauzionale per motivi di sicurezza, ha dichiarato il vettore a Keystone-ATS, confermando la notizia riportata inizialmente dal “Tages-Anzeiger”.

Il problema si è verificato con la bombola che avrebbe dovuto fornire ossigeno all’equipaggio della cabina di pilotaggio in caso di emergenza. Per i passeggeri non vi è stata alcuna ripercussione degna di nota.

Secondo quanto fatto sapere da una portavoce della compagnia, i 59 viaggiatori hanno potuto essere trasferiti su altri voli per raggiungere le loro destinazioni finali. Dopo che il problema è stato risolto, l’aereo interessato ha raggiunto vuoto l’aeroporto di Zurigo.