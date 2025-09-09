Attacco su Doha: Svizzera denuncia violazione sovranità del Qatar
La Svizzera critica questa sera l'attacco israeliano contro responsabili del movimento islamista Hamas a Doha, definendolo "una chiara e inaccettabile violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del Qatar".
(Keystone-ATS) “Ricordiamo che il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati in ogni momento”, scrive il Dipartimento federale degli affari esteri sulla rete sociale X. “Il dialogo deve prevalere: non c’è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente”, aggiungono i servizi del consigliere federale Ignazio Cassis.