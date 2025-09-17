La televisione svizzera per l’Italia

Attacco israeliano a tende a Gaza City, superati i 65mila morti

Keystone-SDA

Un filmato diffuso sui social media, ripreso e verificato da Al Jazeera, mostra un'enorme nuvola di fumo che si alza dopo un attacco israeliano al campo di al-Shati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Più di 65mila morti

(Keystone-ATS) Il ministero della Salute di Gaza, che fa capo ad Hamas, ha intanto reso noto che il bilancio delle vittime a Gaza supera i 65.000 morti dall’inizio della guerra nel 2023.

Secondo gli ultimi dati, almeno 65.062 palestinesi sono stati uccisi e 165.697 feriti negli attacchi a Gaza in quasi due anni di guerra. Nelle ultime 24 ore, gli ospedali hanno ricevuto i corpi di 7 persone uccise e 87 feriti provenienti dai centri di distribuzione degli aiuti.

L’ultimo bilancio delle persone morte mentre cercavano aiuto nei centri gestiti dall’organizzazione americana GHF è di 2.504, e oltre 18.381 feriti. I morti di fame dell’ultimo giorno sono 4, il totale sale a 432, inclusi 146 bambini.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR