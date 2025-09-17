Attacco israeliano a tende a Gaza City, superati i 65mila morti

Keystone-SDA

Un filmato diffuso sui social media, ripreso e verificato da Al Jazeera, mostra un'enorme nuvola di fumo che si alza dopo un attacco israeliano al campo di al-Shati.

Più di 65mila morti

(Keystone-ATS) Il ministero della Salute di Gaza, che fa capo ad Hamas, ha intanto reso noto che il bilancio delle vittime a Gaza supera i 65.000 morti dall’inizio della guerra nel 2023.

Secondo gli ultimi dati, almeno 65.062 palestinesi sono stati uccisi e 165.697 feriti negli attacchi a Gaza in quasi due anni di guerra. Nelle ultime 24 ore, gli ospedali hanno ricevuto i corpi di 7 persone uccise e 87 feriti provenienti dai centri di distribuzione degli aiuti.

L’ultimo bilancio delle persone morte mentre cercavano aiuto nei centri gestiti dall’organizzazione americana GHF è di 2.504, e oltre 18.381 feriti. I morti di fame dell’ultimo giorno sono 4, il totale sale a 432, inclusi 146 bambini.