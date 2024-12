Attacco hacker filorussi ai siti web di Malpensa e Linate

Keystone-SDA

Gli hacker filorussi conosciuti su Telegram con il nickname 'NoName057' hanno attaccato i siti web degli aeroporti di Malpensa e Linate, creando disagi per gli utenti che desiderano controllare i voli in arrivo e in partenza.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ad annunciare l’azione – scrivendo sulla propria chat: “I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica” – sono stati gli stessi criminali informatici elencando la lista di vari siti che attualmente risultano irraggiungibili o malfunzionanti.

Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia postale è già operativo per supportare le attività degli obiettivi colpiti e per le indagini.

Ad essere colpito, verosimilmente attraverso i vari attacchi Ddos (false richieste di accesso che mandano in tilt i sistemi informatici), è stato anche il sito del ministero degli Esteri e i portali di Siena mobilità, Gruppo trasporti Torino e Federtrasporto.