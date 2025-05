Attacco hacker a catena Marks & Spencer costerà 300 milioni

Keystone-SDA

La catena di supermercati britannica Marks & Spencer ha annunciato che l'attacco informatico compiuto nelle scorse settimane contro il suo servizio online avrà ripercussioni fino a luglio e costerà al gruppo 300 milioni di sterline (oltre 330 milioni di franchi).

(Keystone-ATS) “Nel settore moda, casa e bellezza, le vendite online e i profitti commerciali hanno subito un forte impatto a causa della necessaria decisione di sospendere gli acquisti sul web “, ha dichiarato la società in un comunicato.

La scorsa settimana Marks and Spencer aveva rivelato una falla nella protezione dei dati dei clienti nel corso dell’aggressione cibernetica, riguardanti soprattutto le generalità e le date di nascita, ma non l’accesso alle carte di credito o agli account personali al sito che consente di fare acquisti per via informatica.

Intanto le indagini della polizia sull’attacco alla catena, avvenuto in contemporanea con quelli denunciati di recente da un altro importante gruppo di supermercati, Co-op, e poi anche dai grandi magazzini Harrods, con conseguenze apparentemente più contenute, si sono concentrate su un gruppo di hacker noti per essere giovani anglofoni, alcuni dei quali adolescenti, chiamato Scattered Spider, come rivelato alla BBC dalla National Crime Agency.