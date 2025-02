Attacco con coltello a Mulhouse, un morto

Keystone-SDA

Ancora un attentato, a poche ore dall'apertura delle urne in Germania. Questa volta in Francia, a Mulhouse, a pochi chilometri dal confine svizzero e da quello tedesco.

(Keystone-ATS) Brahim Abdessemed, un algerino di 37 anni, schedato per sospetto terrorismo islamista e con obbligo di lasciare il territorio francese, ha sferrato un attacco con un coltello a margine di una manifestazione per il Congo, a pochi metri da un mercatino.

Ha gridato più volte “Allah u akbar”, poi ha preso di mira dei poliziotti, uccidendo però un portoghese di 69 anni che si era frapposto fra l’assalitore e gli agenti. Due poliziotti sono gravi, uno accoltellato al torace, l’altro alla carotide. Sono ricoverati in prognosi riservata. Altri tre sono rimasti feriti in modo non grave.

“Non ci sono dubbi che si tratti di un attentato terroristico islamista – ha detto il presidente Emmanuel Macron lasciando il Salone dell’Agricoltura di Parigi, inaugurato poco prima -. Esprimo la solidarietà della nazione alla famiglia, e la determinazione mia e del governo a rispondere a quanto accaduto”.

Abdessemed, nato 37 anni fa a Batna, in Algeria, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo l’attentato, è un algerino ben noto alla polizia e ai servizi. Come in altri casi, si tratta di una persona già soggetta all’Oqtf, l’obbligo di lasciare il territorio francese per 10 anni.

Da anni era schedato al Fsprt, l’elenco degli islamisti a rischio di radicalizzazione a carattere terroristico, ha spiegato Nicolas Heitz, il procuratore di Mulhouse. La procura nazionale antiterrorismo ha aperto un’inchiesta per omicidio a scopo terroristico e tentati omicidi contro pubblici ufficiali. L’uomo – che era agli arresti domiciliari – aveva l’obbligo di firmare quotidianamente in commissariato ma di recente vi si sarebbe sottratto.

Immediato il commento di Jordan Bardella, il presidente del Rassemblement National, l’estrema destra francese di Marine Le Pen: “L’assalitore algerino è un islamista – ha scritto su X – sotto obbligo di lasciare il territorio, ma lasciato invece libero di commettere il peggio in Francia. Sempre lo stesso fallimento da parte di uno Stato che abbandona i nostri compatrioti”. “Il fanatismo ha colpito ancora e noi siamo in lutto” ha detto il premier François Bayrou.

L’attentato giunge a poche ore da quello di ieri al Memoriale delle vittime dell’Olocausto, nel cuore di Berlino, nell’antivigilia delle delicatissime elezioni che vedono in forte salita nei sondaggi l’estrema destra dell’Afd.