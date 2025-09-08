Attacco a Gerusalemme, morti e feriti

Keystone-SDA

Cinque persone sono rimaste uccise questa mattina in un attentato a Gerusalemme nord, al Ramot Junction, secondo le informazioni fornite dal servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le vittime sono un uomo di 60 anni, tre di 30 e una donna di 50 anni. I feriti sono 11 di cui sette in gravi condizioni.

I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto, secondo le prime informazioni.

Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell’attacco: “Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell’autobus. C’è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale”.