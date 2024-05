Attacchi russi a Kharkiv, almeno 7 morti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) È salito a cinque morti e 16 feriti il bilancio di un doppio attacco lanciato oggi dalle forze russe su un centro ricreativo nella comunità di Malodanyliv nel distretto di Kharkiv, nell’omonima regione nell’Ucraina nord-orientale:

Lo hanno reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, e il sindaco della città, Igor Terekhov.

È stato colpito un “obiettivo civile”, ha sottolineato Sinegubov, aggiungendo che tra i feriti c’è anche un bambino di otto anni con ferite lievi, mentre otto persone sono in gravi condizioni. Sono rimasti feriti anche gli operatori di un’ambulanza: un paramedico e un autista. Secondo Sinegubov, infatti, si è trattato di un “doppio attacco” con due missili Iskander-M, volto a colpite anche i soccorritori giunti sul posto dopo il lancio del primo missile.

Secondo Terekhov, è stato colpito un centro ricreativo e non una casa di riposo come riportato in precedenza.

Due morti in un altro attacco

Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un altro attacco lanciato dalle forze russe nella regione di Kharkiv, ha reso noto su Telegram l’amministrazione militare regionale, come riporta Ukrinform.

Il fuoco di artiglieria russo ha colpito il villaggio di Novoosynove, nel distretto di Kupiansk intorno alle 10:00 (le 9:00 in Svizzera), precisa l’amministrazione. Sempre questa mattina i russi hanno colpito anche un centro ricreativo nella regione provocando 5 morti e 16 feriti, tra cui un bambino di 8 anni.