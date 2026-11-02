Attacchi informatici colpiscono Russia e Ucraina dopo fine tregua

Keystone-SDA

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La Russia ha affermato che la sua app di avvisi di emergenza è stata oggetto di un "massiccio attacco informatico", poche ore dopo che anche l'Ucraina aveva segnalato un attacco hacker simile, proprio al termine della tregua più lunga tra i due Paesi in guerra.

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(Keystone-ATS) Il ministero delle emergenze di Mosca ha affermato che gli hacker hanno pubblicato “informazioni false” sull’app, progettata per avvisare il pubblico di attacchi di droni in arrivo e altre minacce. Ore prima, l’Ucraina aveva affermato di sospettare che il suo sistema di allarme antiaereo fosse stato violato, dopo che sull’app erano apparsi avvisi infondati di una minaccia di radiazioni.

Gli attacchi informatici sono avvenuti nel momento in cui la tregua più lunga della guerra, limitata alla regione orientale di Kherson in Ucraina, è terminata ieri dopo che la Russia, secondo Kiev, ha rifiutato l’offerta di proroga. Mosca non ha immediatamente dichiarato chi si nasconde dietro l’attacco alla sua app, mentre il Centro ucraino per le comunicazioni strategiche SPRAVDI ha attribuito la responsabilità dell’hacking alla Russia.

La rara pausa nei combattimenti, mediata dalla first lady americana Melania Trump e iniziata lo scorso martedì, ha consentito una missione umanitaria nella città di Oleshky occupata dai russi. “Il cessate il fuoco, in vigore dal 27 ottobre al 1° novembre, è terminato”, ha dichiarato il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino, Dmytro Lubinets. Ha definito la tregua temporanea “un passo importante nei nostri sforzi umanitari congiunti” con la Russia.

I colloqui mediati dagli Stati Uniti tra Russia e Ucraina riprenderanno questo mese, dopo essere stati di fatto congelati da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi congiunti contro l’Iran a febbraio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il suo Paese smetterebbe di colpire le raffinerie di petrolio russe – come ha chiesto la controparte americana Donald Trump – se Washington fornisse a Kiev potenti missili intercettori Patriot.

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