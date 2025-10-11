AstraZeneca investirà 50 miliardi di dollari negli Usa
A seguito dell'intesa raggiunta con l'amministrazione degli Stati Uniti, il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca "investirà 50 miliardi di dollari in produzione e ricerca e sviluppo negli Stati Uniti entro il 2030".
(Keystone-ATS) È quanto si legge sul sito ufficiale della Casa Bianca, dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump di una intesa per offrire farmaci scontati ai cittadini statunitensi.
“L’azienda – spiega la Casa Bianca – sta costruendo un nuovo stabilimento a Charlottesville, in Virginia, che produrrà ingredienti farmaceutici avanzati per supportare i suoi prodotti per malattie croniche e oncologia. Lo stabilimento in Virginia creerà 3600 posti di lavoro altamente qualificati”.