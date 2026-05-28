Assura: affari in crescita nel 2025

Keystone-SDA

Affari in crescita per Assura: l'assicuratore malattia ha chiuso il 2025 con un utile di 58 milioni di franchi, a fronte dei 42 milioni (al netto degli effetti straordinari) dell'anno precedente.

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(Keystone-ATS) Il fatturato è salito da 3,5 a 3,8 miliardi, sulla scia dell’aumento dei clienti e del rincaro dei premi nell’assicurazione di base, ha indicato oggi la società. Il tasso delle spese amministrative nel comparto obbligatorio si è attestato al 4,8% dei premi.

Al primo gennaio 2026 Assura contava 832’000 clienti, tra il segmento di base e le assicurazioni complementari, con una crescita di 10’000 unità in dodici mesi. “Questa cifra, che ancora una volta registra un incremento, conferma la tendenza avviata con l’attuazione di una strategia aziendale basata sulla qualità dell’esperienza del cliente e sull’accompagnamento del paziente”, commenta il direttore generale Ruedi Bodenmann, citato in un comunicato.

Fondata nel 1978, Assura ha oggi 1700 dipendenti in 26 succursali in Svizzera. L’azienda ha sede a Pully, nel canton Vaud.