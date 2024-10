Assolto da accuse di stupro il sospettato del caso Maddie

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Christian Brueckner, il principale sospettato della scomparsa nel 2007 di Madeleine McCann, è stato assolto oggi dal tribunale di Braunschweig, nel nord della Germania, in un processo non correlato al caso della bambina britannica.

In questo dibattimento Brueckner è accusato di crimini sessuali commessi su minori in Portogallo tra il 2000 e il 2017.

I pubblici ministeri hanno annunciato che faranno appello contro il verdetto di non colpevolezza di Brueckner, che ora è dietro le sbarre per aver violentato un’anziana donna americana in Portogallo. Brueckner potrebbe uscire dal carcere già nella primavera del 2025.

“Ci resta solo un anno per incriminare Christian Brueckner”, ha dichiarato ai media britannici Hans Christian Wolters, procuratore generale di Braunschweig, nel nord della Germania, dopo l’assoluzione da parte del tribunale tedesco del principale sospettato della scomparsa della piccola inglese Maddie McCann, avvenuta nel 2007 mentre si trovava in vacanza coi genitori in Portogallo, in un’inchiesta separata da quella della bambina.

Brueckner è stato prosciolto dalle accuse di violenze sessuali riguardanti minorenni nel periodo tra il 2000 e il 2017 in Portogallo, non legate alla vicenda della bimba. Deve restare in carcere fino al settembre del 2025 per scontare la pena di sette anni che gli era stata inflitta in precedenza per lo stupro di un’anziana turista americana a Praia da Luz, la stessa cittadina della regione di Algarve dove Maddie scomparve.

“Brueckner è il nostro principale sospettato e siamo convinti che abbia rapito e ucciso la bambina ma al momento non sappiamo se le nostre prove possano bastare”, ha dichiarato Wolters, sottolineando come si debba fare in fretta per arrivare all’incriminazione dello stupratore ed evitare il suo ritorno in libertà, col rischio che lasci la Germania. La procura tedesca ha anche dichiarato di voler fare appello contro il verdetto di non colpevolezza emesso nei confronti di Brückner, in passato definito come “pericoloso sadico psicopatico”.