Associazione consumatori sporge denuncia contro Sunrise

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Sunrise tratta i suoi clienti in modo irregolare. È quanto ritiene l’associazione svizzerotedesca per la tutela dei consumatori Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), che ha sporto denuncia per concorrenza sleale al tribunale distrettuale di Zurigo.

Il suo obiettivo è quello di far vietare dalla giustizia alcune clausole che figurano nelle condizioni generali di vendita di Sunrise, precisa in una nota diffusa oggi. Due di queste sono particolarmente fastidiose, aggiunge SKS.

La prima riguarda l’inflazione e prevede un aumento dei prezzi in caso di aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. SKS si rammarica del fatto che, in caso di calo dell’inflazione, l’azienda non sia invece obbligata ad adeguarli al ribasso. Inoltre, non è possibile una disdetta anticipata. Sunrise non sarebbe l’unica società di telecomunicazioni ad agire in questo modo.

Il secondo problema è che non si può rescindere un contratto se non per telefono o via chat. Una disdetta scritta non è valida. Molti clienti hanno riferito di aver avuto difficoltà a disdire un contratto con Sunrise. La denuncia è stata sporta perché non è stato possibile raggiungere un accordo nella procedura di conciliazione.

Sunrise conferma e replica

Un portavoce di Sunrise ha confermato a Keystone-ATS che non esiste un diritto di disdetta anticipato in caso di adeguamento dei prezzi. Ed è vero anche che i clienti di Sunrise possono disdire solo per telefono e via chat.

Secondo l’addetto stampa, questo modo di procedere è apprezzato dalla maggior parte dei clienti perché è a suo dire più semplice. La cronologia della chat può anche essere salvata localmente sul computer. Sunrise abbassa regolarmente i prezzi e offre più servizi con le sue offerte a prezzi costanti, ha aggiunto.

La politica di rescissione di Sunrise è già stata esaminata da un tribunale e non è stato riscontrato alcun abuso, ha proseguito l’azienda, che ritiene inoltre legale la clausola di aumento dei prezzi.