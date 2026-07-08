Assicurazioni: crescita globale dei premi è destinata a rallentare

Keystone-SDA

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Il conflitto in Medio Oriente è diventato il quarto grande shock globale in sei anni, rallentando l'attività economica, alzando l'inflazione e accelerando la frammentazione dell'economia mondiale.

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(Keystone-ATS) In questo contesto, la crescita complessiva dei premi assicurativi globali è destinata a rallentare all’1,3% in termini reali nel 2026, rispetto al 3,9% del 2025.

È quanto emerge dal nuovo rapporto del riassicuratore Swiss Re, nella sua serie di ricerche Sigma, intitolato “World insurance in 2026: Shock absorbers in a fragmenting world”, che sottolinea come le crisi ricorrenti e gli investimenti su larga scala in nuove infrastrutture stiano ridisegnando il ruolo della riassicurazione nel sostenere la resilienza di imprese e società.

“L’ultima guerra in Medio Oriente non è uno shock isolato, ma un ulteriore segnale che il rischio geopolitico è diventato una caratteristica strutturale dell’economia globale”, afferma Jérôme Haegeli, capo economista di Swiss Re, citato in un comunicato. “Man mano che le economie investono in infrastrutture per l’intelligenza artificiale (IA), nei sistemi energetici e in catene di approvvigionamento più resilienti, stanno emergendo categorie di rischio del tutto nuove. Il settore assicurativo ha un ruolo fondamentale da svolgere, non solo nel ridurre il rischio di questi investimenti, ma anche nel favorire una vera trasformazione economica e nell’attribuire un prezzo al rischio”.

Dopo la pandemia, la crisi energetica globale e le interruzioni commerciali, il conflitto mediorientale rappresenta l’ultima crisi sistemica. Swiss Re prevede un’inflazione globale media al 4,0% nel 2026, circa un punto percentuale in più rispetto alle stime pre-guerra, mentre la crescita del prodotto interno lordo (Pil) globale potrebbe rallentare al 2,5%. I tassi d’interesse rimarranno probabilmente più alti a lungo, poiché gli investitori richiedono un maggiore compenso per l’inflazione, i rischi fiscali e geopolitici. Il rapporto Sigma identifica anche un cambiamento strutturale: i governi danno sempre più priorità alla sicurezza nazionale, all’autonomia strategica e alla resilienza delle catene di approvvigionamento rispetto all’efficienza economica. L’era del “just-in-time” lascia spazio a un’era di resilienza “just-in-case”, con le aziende che rivalutano le dipendenze dai fornitori, le rotte logistiche e le esposizioni geopolitiche.

Allo stesso tempo, i rapidi investimenti in infrastrutture IA stanno fornendo un importante contrappeso al rallentamento. Il mondo sta entrando in un ciclo senza precedenti di investimenti in centri dati, infrastrutture energetiche e manifattura avanzata. Swiss Re stima che nel 2026 la spesa per l’IA da parte delle aziende tecnologiche che costruiscono infrastrutture internet su larga scala raggiungerà 750 miliardi di dollari (600 miliardi di franchi), contribuendo per circa 0,2-0,3 punti percentuali alla crescita Usa. Questi attivi stanno aumentando la domanda di copertura assicurativa nei settori immobiliare, ingegneristico, informatico, di responsabilità civile e di interruzione dell’attività.

Per quanto riguarda il settore danni, è attesa una crescita dei premi dello 0,6% in termini reali nel 2026, significativamente al di sotto della media di lungo periodo (2015-2024) del 3,6%. I mercati avanzati guidano il rallentamento, mentre quelli emergenti rimangono relativamente resilienti. Il comparto vita continua invece a beneficiare di un contesto di tassi d’interesse più elevati: i premi globali dovrebbero salire del 2,3%, al di sopra del trend pluriennale.