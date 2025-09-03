La televisione svizzera per l’Italia

Assicuratori: nel 2024 hanno guadagnato meno

Nel 2024 le compagnie di assicurazioni svizzere hanno realizzato un utile complessivo di 10,4 miliardi di franchi, in calo del 24% rispetto all'anno precedente.

(Keystone-ATS) Stando un bilancio pubblicato oggi dalla Finma, l’autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari, le società attive nel comparto vita hanno contribuito con 1,6 miliardi (+22%), quelle del ramo non vita con 7,1 miliardi (+3%) e quelle di riassicurazione con 1,7 miliardi (-69%), Il volume aggregato dei premi lordi è salito del 7% a 150 miliardi di franchi (vita -8%, non vita +8% e riassicuratori +13%).

