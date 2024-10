Assemblea UDC: delegati vogliono potenziamento strade nazionali

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) I delegati dell’UDC, riuniti oggi in assemblea ad Aarau, si sono chiaramente espressi a favore della Fase di potenziamento delle strade nazionali, oggetto sul quale il popolo dovrà votare il 24 novembre. I sì sono stati 384, contro 1 no e 3 astensioni.

Il consigliere federale e ministro dei trasporti Albert Rösti ha detto che le strade nazionali sono la linfa vitale dell’economia. Gli attuali ingorghi devono essere risolti. L’ampliamento mirato delle strade nazionali nei punti nevralgici dovrebbe rendere il traffico più scorrevole. I sei progetti di ampliamento costano 4,9 miliardi di franchi.

Il consigliere nazionale Benjamin Giezendanner (AG), intervenendo a favore, ha affermato che l’ampliamento aumenterà la sicurezza stradale e migliorerà la qualità di vita della popolazione. I colli di bottiglia dovrebbero essere eliminati. A causa dell’eccessiva immigrazione, la capacità delle strade non è più sufficiente, ha puntualizzato.

Il consigliere nazionale argoviese dei Verdi liberali Beat Flach, espressosi in qualità di relatore contro il potenziamento delle strade nazionali, ha affermato che il traffico automobilistico è aumentato più del numero di abitanti. L’espansione non è una ricetta per il futuro. Nessun viaggio in auto inizia e finisce in autostrada.

Diversi delegati presenti si sono espressi in modo eloquente a favore del potenziamento.