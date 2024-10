Assemblea UDC: delegati, chiaro “sì” a finanziamento uniforme cure

(Keystone-ATS) I delegati dell’UDC, riuniti oggi in assemblea a Aarau, si sono espressi a favore del Finanziamento uniforme delle prestazioni: i sì per la modifica della legge federale sull’assicurazione malattia, sulla quale il popolo voterà il 24 novembre, sono stati 248, i no 90.

Il comitato direttivo, ieri, su tale tema aveva proposto di lasciare libertà di voto.

La decisione all’assemblea dei delegati è stata preceduta da una lunga discussione con circa due dozzine di relatori. Il partito ha evidentemente avuto difficoltà a trovare una sua posizione. I delegati hanno respinto la proposta del comitato di lasciare libertà di voto con 241 voti a 93.

La direzione del partito in vista dell’assemblea si era espressa per il “no” alla proposta per un finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionari (Efas). I direttori UDC della sanità nei cantoni di Zurigo, Berna e Argovia erano favorevoli, così come il “patriarca” del partito, l’ex consigliere federale Christoph Blocher.

Il dibattito sulla riforma è stato acceso. Sono intervenuti più sostenitori che oppositori. I falsi incentivi devono essere eliminati, ha affermato il consigliere agli Stati Hannes Germann (SH). Chiunque vota no corre dietro alla cassa malati unica, ha detto. Il consigliere nazionale Benjamin Fischer (ZH), favorevole, ha sottolineato che ora c’è un compromesso. Per la riforma si sono espressi tra gli altri anche le consigliere nazionali Martina Bircher (AG), e Verena Herzog (TG).

Contro il Finanziamento uniforme delle prestazioni è intervenuto il consigliere nazionale Andreas Glarner (AG): non sarà più economico, ha detto. I cantoni vogliono risparmiare. I premi aumenterebbero.

Il consigliere di Stato di Obvaldo Daniel Wyler ha affermato di non credere che la riforma porterà a dei miglioramenti. Un delegato ha sottolineato che i costi complessivi non diminuiranno. Si tratta di un modello di ridistribuzione, ha detto un altro oratore.

Sì anche agli altri tre oggetti in votazione

Poca discussione hanno suscitato gli altri tre oggetti in votazione il 24 novembre: con 384 sì, 1 no e 3 astensioni, i delegati si sono detti a favore della Fase di potenziamento delle strade nazionali. Hanno inoltre sostenuto le due proposte concernenti il diritto di locazione: per la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione) i sì sono stati 361 (nessun voto contrario e tre astensioni). Per l’altra proposta, Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale, i voti favorevoli sono stati 356 (nessun voto contrario e un’astensione).