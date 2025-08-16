Assemblea PVL: sì a e-ID, libertà di voto su alloggi

Keystone-SDA

I Verdi liberali, riuniti in assemblea dei delegati, si pronunciano chiaramente in favore dell'e-ID, in votazione il 28 settembre. Lasciano invece libertà di voto sull'imposta immobiliare.

(Keystone-ATS) Nel corso dell’incontro svoltosi online, i delgati del PVL hanno nettamente approvato il testo sull’identificazione elettronica per 171 voti contro 1 e nessun astenuto, si legge in un comunicato. “L’e-ID segna un’avanzata considerevole e attesa da tempo nella digitalizzazione della Svizzera”, ha detto il presidente di partito Jürg Grossen.

La libertà di voto sul secondo argomento è invece stata decisa con 104 voti contro 54 e 2 astenuti. La scelta è seguita a un dibattito animato. “Questo dimostra che ci sono molti argomenti a favore di un cambio nel sistema di imposizione immobiliare, così come ci sono molti argomenti contrari”, ha sottolineato Grossen.

Diversi membri del partito considerano il valore locativo come un’imposizione ingiustificata e fittizia. Altri sostengono invece che una modifica del sistema rischia di frenare il rinnovamento energetico degli immobili e di pesare sulle casse federali a causa delle perdite fiscali.