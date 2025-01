Assemblea PLR: Keller-Sutter, attenzione all’indebitamento

Keystone-SDA

Il freno all'indebitamento deve essere rispettato. È quanto ha sottolineato oggi la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter esprimendosi davanti ai delegati del suo partito, il PLR, riuniti in assemblea a Berna.

(Keystone-ATS) Le finanze sane, ha aggiunto, non sono una mera questione contabile, ma sono di fondamentale importanza per la politica dello Stato.

Consentono alla Svizzera di essere in grado di agire, ha proseguito la ministra delle finanze, evocando anche la situazione dei Paesi confinanti. La coalizione in Germania è per esempio crollata a causa della politica finanziaria. In Austria, i negoziati per arrivare a una coalizione si sono interrotti per questioni di bilancio.

La Francia non è riuscita a trovare stabilità a causa della sua situazione finanziaria e l’Italia è fortemente indebitata. In poche parole, questi “non sono modelli da seguire”, ha ammonito Keller-Sutter. “Dobbiamo fare le cose in modo diverso e lottare per garantire il rispetto del freno all’indebitamento”.