Assemblea PLR: Kaspar Villiger critica partiti ai poli

Keystone-SDA

L'ex consigliere federale Kaspar Villiger ha criticato il ruolo dei partiti che polarizzano e ha elogiato l'attuale presidente del PLR, Thierry Burkart, davanti all'assemblea dei delegati del partito riunita oggi a Hergiswil (NW).

(Keystone-ATS) Nel discorso pronunciato in qualità di ospite a sorpresa, Villiger ha messo in evidenza la capacità di compromesso della Svizzera. Raramente come ora la Svizzera ha trovato così difficile risolvere problemi difficili con “compromessi adeguati”, che si tratti di politica sociale, economica o europea. Eppure questo è un aspetto centrale di una democrazia diretta.

Il lucernese, che ha ricoperto la carica di consigliere federale dal 1989 al 2003, non è stato avaro di critiche nei confronti dei partiti che si trovano ai poli. Questi ultimi hanno scoperto che le elezioni possono essere vinte grazie alla polarizzazione. E per questo motivo, Villiger dice di avere l’impressione che “siano più interessati a vincere le elezioni piuttosto che a trovare soluzioni”. Sono inoltre abili a creare capri espiatori a cui dare la colpa di “tutti i problemi”.

Riferendosi all’attuale presidente del partito, il consigliere nazionale argoviese Thierry Burkart, che ha annunciato le sue dimissioni per il prossimo autunno, Villiger ha sottolineato come quest’ultimo abbia avuto il coraggio di concentrare il partito su ciò che era necessario e non su ciò che era popolare. “Ha avuto il coraggio di nominare e affrontare quei problemi urgenti la cui soluzione difficilmente permetterà di ottenere qualche alloro”, ha detto l’ex consigliere federale.