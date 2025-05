Assemblea Alliance F: manifesto, diritti donne minacciati

In un manifesto, Alliance F richiama oggi l'attenzione sul pericolo che i diritti delle donne vadano persi a causa di un declino dell'ordine democratico.

2 minuti

(Keystone-ATS) La federazione delle associazioni femminili svizzere, in occasione dell’assemblea dei delegati a Berna, celebra i suoi 125 anni di esistenza.

L’organizzazione ha pubblicato sul proprio sito web le sue richieste con il titolo “Un manifesto per le donne e la democrazia”. Secondo Alliance F, in molti paesi governi autoritari stanno minando le istituzioni democratiche. Ciò rappresenta una minaccia per i diritti delle donne, che sono spesso i primi a essere limitati.

Le reti sociali accelerano la regressione della democrazia, poiché riducono il confronto tra diverse opinioni, mette in guardia il manifesto.

Laddove i diritti delle donne e delle ragazze sono minacciati, anche la democrazia, la pace e la stabilità sono messe a repentaglio e viceversa. Il ruolo delle donne è quindi un “importante indicatore e leva” per garantire la democrazia e la pace. Il significato delle donne nei negoziati internazionali, nella cooperazione internazionale e nel mantenimento della pace è “ancora troppo poco considerato”.

Secondo il manifesto, nel mondo sono in corso 120 conflitti, nessuno dei quali è guidato da una donna. Inoltre, la storia dimostra che gli Stati con il suffragio femminile si combattono “molto meno spesso”. La rappresentanza paritaria delle donne in politica garantisce quindi la pace e protegge la libertà.

Appello per solidarietà internazionale

Affinché le donne possano realizzare appieno il loro potenziale in una società, devono poter vivere in sicurezza. Hanno bisogno di essere protette dalla violenza e dalla povertà, di accedere all’istruzione e all’assistenza sanitaria, di avere pari opportunità di sviluppo professionale e una retribuzione equa.

Nel manifesto, Alliance F invita le associazioni nazionali e internazionali delle donne e le loro organizzazioni a combattere “con veemenza” qualsiasi regressione dei diritti e a difendere le conquiste ottenute.

Nuovo inno nazionale

Durante l’assemblea dei delegati è stato tra l’altro proposto un nuovo inno nazionale. Le parole rendono omaggio alle donne del passato, del presente e del futuro. La musica, basata sul Salmo svizzero, è della cantautrice svizzero tedesca Émilie Jeanne-Sophie Welti, in arte Sophie Hunger.