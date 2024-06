Asse del San Bernardino resta chiuso, deviazione verso San Gottardo

(Keystone-ATS) Sia l’autostrada A13 che la strada cantonale in Mesolcina sono ancora chiuse al traffico oggi. L’asse del San Bernardino rimane quindi bloccato e l’USTRA raccomanda come alternativa quello del San Gottardo, mentre le FFS valutano un ampliamento dell’offerta di treni.

In primo luogo si tratta di esaminare la durata della chiusura dell’A13, ha dichiarato oggi alla Keystone-ATS il portavoce dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) Lorenzo Quolantoni. Si stanno vagliando anche altre rotte alternative all’A2 e alla galleria del San Gottardo.

Inoltre l’USTRA collabora con le autorità cantonali e comunali interessate per trovare soluzioni per la popolazione locale. Alcuni paesi restano difatti isolati via strada anche oggi. Da sud si tratta di quelli fino a Lostallo incluso, mentre da nord si può arrivare solo fino a Mesocco, ha spiegato all’agenzia un portavoce della polizia cantonale grigionese.

Stando al “SonntagsBlick” le ferrovie federali svizzere (FFS) stanno intanto analizzando se le capacità sull’asse nord-sud debbano essere adeguate. La notizia è stata confermata alla Keystone-ATS da un portavoce, il quale ha precisato che le FFS valuteranno nei prossimi giorni se a causa dei danni all’A13 dovuti alle intemperie i viaggiatori ripiegheranno sui treni, e se in vista delle vacanze estive a nord delle Alpi vada potenziato il traffico ferroviario lungo l’asse del San Gottardo.