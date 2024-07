Aryzta: trovato nuovo CEO, sarà Michael Schai

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo una lunga ricerca, il panificio industriale zurighese Aryzta ha finalmente un nuovo CEO. Si tratta del manager con doppia cittadinanza svizzera e austriaca Michael Schai, che entrerà in carica il 1° gennaio 2025.

Dal novembre del 2020 Urs Jordi rivestiva il doppio ruolo di CEO (a interim) e presidente del consiglio di amministrazione. Ora questi potrà concentrarsi solo sulla guida dell’organo di sorveglianza.

Schai, si legge in un comunicato diffuso oggi, attualmente è responsabile in Australia per Lindt & Sprüngli. In precedenza ha lavorato, tra gli altri, per Mars, ma anche per la stessa Aryzta. Nella nota viene sottolineata la sua esperienza di oltre 25 anni nel settore dei beni di consumo e dei prodotti da forno.

Citato nel comunicato, Jordi si dice convinto che questa nomina garantirà stabilità all’azienda. Schai rientrerà in Svizzera per svolgere il suo nuovo incarico.