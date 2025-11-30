Artista grigionese Curschellas riceve premio culturale

Keystone-SDA

La artista grigionese Corin Curschellas ha ricevuto il premio della fondazione Brandenberger per il suo impegno nella promozione, sviluppo e diffusione delle tradizioni svizzere. L'onorificenza è dotata di 200'000 franchi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Di origini retiche, Curschellas vanta una carriera internazionale fra Berlino, Parigi e New York. Cantante, compositrice e performer, si muove fra jazz e musica folcloristica, unendo innovazione e tradizioni regionali.

La fondazione ha sottolineato, in un comunicato odierno, l’importanza delle tradizioni culturali in una società sempre più votata ai rapidi cambiamenti. Usi, costumi, racconti, musica e feste popolari sono espressioni viventi, che costruiscono l’identità culturale e aumentano la solidarietà della comunità.

Dalla sua creazione, la fondazione Brandenberger premia uomini, donne e istituzioni che si impegnano per il sociale e per i valori umanitari in Svizzera.