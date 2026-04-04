Artemis II a metà strada verso la Luna

Keystone-SDA

La navetta Orion della missione Artemis II è a metà strada verso la Luna e già iniziano i preparativi in vista di uno dei momenti più importanti di questa missione: il passaggio ravvicinato previsto nella sera di lunedì 6 aprile.

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(Keystone-ATS) Dai finestrini di Integrity, come è stata chiamata la navetta, la Luna appare sempre più vicina. Guardare fuori è stata la prima cosa che hanno fatto gli astronauti: “abbiamo avuto tutti un’espressione di gioia in quel momento … ora possiamo vedere la Luna dal portello di attracco. È uno spettacolo meraviglioso”, ha detto Christina Koch al centro di controllo di Houston. Uno stupore condiviso dai suoi colleghi Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen.

La navigazione sta procedendo speditamente, al punto che non è stata necessaria una delle manovre previste per correggere la traiettoria verso la Luna. Il programma di volo prevedeva inizialmente l’accensione del motore principale del modulo di servizio che controlla la propulsione della navetta, realizzato dall’Agenzia Spaziale Europea e da 20 aziende di 13 Paesi europei. La manovra che il 3 aprile ha inserito la navetta sulla rotta per la Luna, però, è stata eseguita “con tale precisione che i controllori di volo di Houston hanno deciso di annullare la prima delle tre manovre di correzione della traiettoria in uscita verso la Luna”, ha scritto l’Esa su X.

Gli astronauti hanno avuto così più tempo a disposizione per ripassare le procedure previste per il 6 aprile, quando la navetta sorvolerà la Luna alla distanza minima prevista nella missione. I loro compiti saranno soprattutto scientifici e il principale è una campagna di osservazione che durerà alcune ore per individuare e descrivere formazioni lunari. Sul lato visibile della Luna potranno orientarsi utilizzando dei punti di riferimento ben riconoscibili, come il Mare della Tranquillità, dove il 20 luglio 1969 avvenne l’allunaggio della missione Apollo 11, e il Mare delle Crisi.

La cosa più difficile, e anche la più attesa dal mondo scientifico e dalla Nasa, sarà però orientarsi sul lato nascosto della Luna: lì gli astronauti potranno fotografare strutture mai osservate finora.