Arriva l’IA di Thinking Machines Lab fondata da ex di OpenAI

Keystone-SDA

Mira Murati, ex manager di OpenAI, ha parlato della sua nuova società di intelligenza artificiale, Thinking Machines Lab. Sul social X, Murati ha annunciato l'arrivo del primo prodotto della compagnia, probabilmente un nuovo modello di IA generativa.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Stiamo sviluppando un’intelligenza artificiale multimodale che si adatta al modo in cui interagiamo naturalmente con il mondo: attraverso la conversazione e la vista”, si legge sul post. “Siamo entusiasti di annunciare il nostro primo prodotto, in arrivo entro i prossimi due mesi. Includerà un’importante componente open source e sarà utile per ricercatori e startup”.

La manager, nello stesso post, ha svelato un nuovo round di finanziamenti da 2 miliardi di dollari. A guidare l’investimento uno dei fondi di venture capital più importanti negli Stati Uniti, Andreessen Horowitz, fondato da Marc Andreessen, sostenitore di Donald Trump. Altre big tech, come Nvidia, Cisco e Amd, hanno partecipato al round in favore di Thinking Machines.

Come ricorda il sito Techcrunch, Thinking Machines Lab ha attirato alcuni ex dipendenti di OpenAI sin dal lancio avvenuto a febbraio di quest’anno. Tra questi, John Schulman, Barret Zoph e Luke Metz. Murati afferma che l’azienda è alla ricerca continua di esperti, in particolare con esperienza nella “creazione di prodotti da zero basati sull’intelligenza artificiale”.

A fine giugno, The Verge riportava la notizia secondo cui Mark Zuckerberg avrebbe intrattenuto dei colloqui per acquisire Thinking Machines Lab, con lo scopo di rafforzare la sua posizione nel campo dell’intelligenza artificiale, senza però giungere ad un’offerta formale.