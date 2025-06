Arriva il WC per le mucche, serve a ridurre emissioni di ammoniaca

Keystone-SDA

Arriva il gabinetto per le mucche: il primo dispositivo di questo tipo in Svizzera è entrato in funzione in una fattoria di Hellbühl (LU), dove è stato presentato oggi.

(Keystone-ATS) Il sistema impedisce il mescolamento di urina e feci, con conseguente riduzione delle emissioni di ammoniaca. Concretamente gli animali vengono attirati nella cosiddetta “toilette” – una postazione protetta da sbarre – dove vengono poi stimolati fra le mammelle e la vulva, in modo da urinare: l’urina viene raccolta in una bacinella e pompata all’esterno. Viene poi conservata separatamente e utilizzata come fertilizzante naturale a base di azoto.

L’iniziativa, che comprende anche altre misure, fa parte del progetto “Ammoniak und Geruch Zentralschweiz” (Ammoniaca e odore della Svizzera centrale) ed è sostenuta dall’associazione lucernese dei contadini e da diverse altre istituzioni. Nell’ambito dello stesso approccio volto a limitare l’impatto ambientale degli allevamenti nel marzo 2024 era stato presentato a Ufhusen (LU) un porcile modello, mentre un anno prima era stata inaugurata anche una stalla modello a Merlischachen (SZ).